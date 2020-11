Précommande Xbox Series S : de nouveau en stock chez Amazon 🔥

La Xbox Series S, c'est la Next-Gen abordable de Microsoft. En effet, elle permet d'Ă©conomiser 200 euros par rapport Ă la version Xbox Series X ! Plus petite et compacte, elle trouve plus facilement une place dans votre salon.

100 % rétrocompatible, elle permet de jouer à ses anciens jeu, mais aussi de se plonger dans les meilleurs titres à venir grâce aux technologies 4K HDR et Ray Tracing, et un rendu fluide et dynamique en 120 fps.

Côté stockage, la Xbox Series S dispose d'un SSD de 512 Go, extensible en branchant un disque dur externe à la console.