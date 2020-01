Obtenez plus de liberté avec ce moniteur portable 15.6" Asus à 220,95€ au lieu de 259,94€ chez Amazon

Amazon : le moniteur portable Asus MB16AC en promo

Idéal pour les réunions de travail

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous procurer en promotion le moniteur portable Asus MB16AC. Alors qu'il est affiché au prix de 259,94 euros, l'appareil bénéficie d'une remise de 38,99 euros (par l'intermédiaire d'un coupon à cocher sur la page produit) ; ce qui fait baisser son tarif à 220,95 euros.En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait à domicile ou en point relais. En moyenne, il faut compter 3 à 4 jours pour que le produit arrive à destination. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison en 1 jour ouvré.Le ZenScreen MB16AC de Asus a notamment été conçu pour ceux et celles qui font régulièrement des réunions ou des présentations.Ce moniteur portable est doté d'un écran Full HD de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Compatible avec tout type d'ordinateur portable muni d'un port USB Type-C ou Type-A, l'appareil détecte automatiquement sa position pour passer plus facilement en mode Paysage ou Portrait.Enfin, l'écran portatif mesure 35,9 x 22,6 x 0,8 cm et affiche un poids de 798 grammes. Avec ces dimensions, vous pouvez l'emmener partout ; où que vous soyez !