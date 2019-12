Promo de Noël chez Amazon : Souris Logitech Max Master à -56%

La MX Master de Logitech en promo sur Amazon

Compatible avec PC, Mac et portable

Si vous n'avez pas profité des offres promotionnelles du dernier Black Friday, voici une séance de rattrapage dans le domaine de l'informatique.Ainsi, la souris sans fil Logitech Max Master est actuellement vendue à 39,99 euros au lieu de 89,99 euros ; soit une remise immédiate de 56% de la part du site marchand. Cette offre promotionnelle s'inscrit dans le cadre d'une vente flash prenant fin le dimanche 22 décembre 2019 chez le géant de l'e-commerce.Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile. En général, il faut compter 2 à 5 jours pour réceptionner la souris. Si vous voulez une livraison plus rapide, il faut être membre Prime. Pour cela, vous pouvez tester gratuitement le programme d'Amazon en cliquant ici Conçue pour offrir précision, contrôle et confort, la souris sans fil de Logitech se caractérise essentiellement par une forme parfaitement adaptée à la main.Optimisée pour les systèmes d'exploitation PC et Mac, la MX Master est équipée d'une roulette de précision qui passe automatiquement du mode de défilement par paliers au défilement ultra-rapide et d'une batterie rechargeable d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 40 jours.La souris sans fil Logitech peut être connectée à l'aide du récepteur Logitech Unifying inclus ou de la technologie Bluetooth. Côté dimensions, la souris mesure 12,6 x 8,6 x 4,9 cm et pour le poids, elle pèse 145 grammes.L'accessoire est fourni dans un coffret qui contient aussi un récepteur Logitech Unifying, un câble micro-USB pour le rechargement, une documentation utilisateur, 2 ans de garantie du fabricant et support complet du produit.Enfin, avec une note moyenne de 4,4/5 sur 1 460 évaluations de la part d'utilisateurs ayant acheté cette souris sur Amazon (à l'heure où l'on écrit cet article), la Logitech Max Master est certainement l'accessoire indispensable dans le monde de l'informatique.