SSD interne Crucial 1To en promo chez Amazon à moins de 90€

Un prix sacrifié pour ce SSD Crucial

Un SSD pour tous

Nous sommes à nouveau chez Amazon pour cette promotion très intéressante. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne propose la livraison gratuite à domicile ainsi que le paiement en quatre fois. Vous devrez donc régler 23€ à chaque échéance. Un bon moyen de ne pas impacter trop négativement votre budget en cette fin d'année. Sachez aussi qu'un abonnement au service Amazon Prime vous permettra de recevoir la commande plus rapidement et sans frais supplémentaires. La garantie liée à cet appareil est valable pour une durée de trois ans.Ce SSD signé Crucial dispose d'un espace de stockage de 1 To. Vous allez pouvoir y stocker un maximum de fichiers volumineux comme des jeux, des vidéos ainsi que des photos. Ce modèle interne atteint 2,5 pouces et possède une interface SATA 6.0 Gb/s. Concernant ses performances, comptez sur une vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 540 Mo/s contre 500 Mo/s en écriture séquentielle. Le taux de transfert de données s'élève lui à 6 Go/s. Bref, autant dire tout de suite que ses capacités sont assez impressionnantes.Grâce à ce périphérique, votre ordinateur gagnera en rapidité au démarrage et sur la plupart des taches qu'il devra accomplir. Le fabriquant estime son SSD environ 300% plus rapide qu'un disque dur classique. De plus, l'autonomie de la batterie de votre appareil sera également améliorée au passage. Enfin, sachez aussi que cet exemplaire existe en version 2 To. Cette dernière est commercialisée à 191,99€ chez Amazon. N'hésitez pas à consulter la page de ce produit afin de tout savoir sur ses performances et les différentes modalités.Le SSD Crucial a déjà fait ses preuves par le passé donc nous continuons à vous le recommander. Son prix est extrêmement attractif juste avant Noël donc il est plus que temps de l'ajouter à votre panier avant la rupture de stock.