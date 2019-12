Pour ambiancer votre soirée de Noël, cette enceinte bluetooth Sony à 79,99€ chez Amazon sera parfaite

La Sony SRS-XB22 en promotion sur Amazon France

Une autonomie maximale de 12 heures

Ecoutez vos morceaux musicaux préférés avec la Sony SRS-XB22 qui est en promotion sur Amazon. Alors que son prix de vente conseillé est de 120 euros, l' enceinte portable disponible en noir voit son tarif baisser à 79,99 euros ; soit une remise immédiate de 40 euros de la part du site marchand. D'autres modèles de l'enceinte sont aussi proposés mais à des prix supérieurs.Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais. En général, il faut compter 3 à 5 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide (en 1 jour ouvré par exemple), il faut être membre Prime. Pour ce faire, vous pouvez tester gratuitement le programme d'Amazon en cliquant ici La SRS-XB22 de Sony est idéale pour ceux et celles qui aiment faire la fête.L'enceinte bluetooth est notamment dotée du mode LIVE SOUND, ce qui vous permet de vous immerger dans votre musique préférée comme si vous étiez dans un festival musical.Equipée de 2 haut-parleurs de 42 mm, l'enceinte dispose également du mode EXTRA BASS et ses jeux de lumières. Grâce à la norme IP67, l'appareil audio résiste à l'eau, à la poussière, au sable et à la boue. Avec son autonomie maximale de 12 heures, l'enceinte vous suit une bonne partie de la nuit.