Cyber Monday Amazon : Souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 à 24,99€ au lieu de 79,99€

La Logitech MX Anywhere 2 en promotion chez Amazon

Compatible PC et Mac

C'est donc sur la plateforme française du site Amazon qu'il faudra se tourner pour acheter en promotion la Logitech MX Anywhere 2. Alors qu'elle est normalement vendue à 79,99 euros, la souris sans fil voit son prix chuter à 24,99 euros ; soit une remise immédiate de 55 euros.Des frais de port étant appliqués à 4,99 euros pour une livraison à domicile, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit du produit en point relais (valable jusqu'au 30 décembre 2019). Ce mode de livraison vous permet ainsi d'éviter de payer les frais de port supplémentaires.La souris sans fil MX Anywhere 2 de Logitech disponible dans un coloris noir peut être utilisée avec un mini-récepteur Logitech Unifying ou par l'intermédiaire de la technologie sans fil Bluetooth.Optimisé pour Windows et Mac, l'accessoire est équipé d'une roulette à défilement ultra-rapide qui passe automatiquement du mode de défilement par paliers au défilement ultra-rapide et d'une batterie rapidement rechargeable d'une autonomie de 2 mois (sur la base d'une utilisation professionnelle quotidienne d'environ six heures). Pour information, quatre minutes de charge suffisent à fournir une autonomie d'une journée entière sur une période de 40 jours.À propos des dimensions et du poids, la souris mesure 10,1 x 6,2 x 3,5 cm pour 109 grammes.