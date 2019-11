Black Friday Amazon : Moulinex multicuiseur intelligent Cookeo à 129,99€ au lieu de 229,99€

100€ de remise immédiate sur l'incontournable Cookeo !

100 recettes préprogrammées

Le Cookeo de Moulinex est probablement la véritable star des cuisines. Plébiscité par l'ensemble des foyers français, le multicuiseur intelligent fait actuellement l'objet d'une belle remise sur Amazon France. Il est en effet proposé au prix de 129,99 euros, soit 100 euros de réduction par rapport à son tarif initial.Pour information, il n'y a aucuns frais de port à payer puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros. De plus, Amazon vous donne la possibilité de payer le multicuiseur en 4 fois sans frais (soient 4 mensualités de 32,50 euros).Le multicuiseur Cookeo fait le travail à votre place. Avec son écran LCD en couleur, vous choisissez vos mode et temps de cuisson, votre adaptation des quantités d'ingrédients au nombre de personnes.Fourni avec 100 recettes programmées, l'appareil dispose de 4 menus interactifs pour des préparations étape par étape : ingrédients, recettes, manuel et bibliothèque. Vous pouvez cuisiner sous pression pour plus de rapidité et à la vapeur.Vous avez aussi la possibilité de dorer, de mijoter, de réchauffer et de maintenir au chaud jusqu'à 1h30. D'une capacité de 6 litres, le multicuiseur dispose d'un départ différé jusqu'à 15 heures et est compatible lave-vaisselle (bol + couvercle intérieur).