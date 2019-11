Black Friday Amazon : réduction de 100€ sur l'Apple Watch Series 4

La Watch Series 4 d'Apple en promotion

Une montre connectée pour les sportifs et les sportives

Vous avez donc jusqu'au vendredi 29 novembre 2019 inclus pour vous procurer en promotion la montre Apple Watch Series 4 sur la plateforme Amazon à l'occasion de la Black Friday Week du site e-commerce. L'objet connecté de la marque à la pomme bénéficie d'une remise immédiate de 100 euros et est donc affiché au tarif promotionnel de 359 euros.À propos de la livraison, il n'y a pas de frais de port supplémentaires si le retrait du produit à domicile ou en point relais est pris en compte par le client.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leLa Watch Series 4 a été conçue par Apple pour aider les sportifs et les sportives à être encore plus actifs, en meilleure santé et toujours connecté.Concernant les principales caractéristiques, la montre connectée dispose d'un bracelet de 44 mm ; d'un GPS ; d'un écran 30% plus large que l'Apple Watch Series 3 ; de capteurs électriques et optiques de fréquence cardiaque ; du Digital Crown avec retour haptique ; d'un haut-parleur 50% plus puissant que celui de l'Apple Watch Series 3 ; d'un SiP S4 avec processeur bicœur 64 bits plus rapide ; d'un accéléromètre et d'un gyroscope améliorés pour la détection des chutes.On retrouvera aussi un verre renforcé Ion X, un dos en cristal de saphir et céramique, le Wi Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz), le Bluetooth 5.0, une batterie au lithium ion rechargeable intégrée (permettant une autonomie maximale de 18 heures), une étanchéité jusqu'à 50 mètres et le système d'exploitation watchOS 5.