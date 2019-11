Précommandez le jeu intriguant, énigmatique Death Stranding sur PS4 à 54,99€

Une promo pour le jeu le plus mystérieux de l'année

Kojima dans toute sa splendeur

Nous sommes toujours chez Amazon pour cette précommande. En effet, le titre imaginé par le créateur de Metal Gear sortira le 8 novembre 2019. La livraison à domicile est bien évidemment offerte et les abonnés Amazon Prime recevront leur article sous un jour ouvré. Pour adhérer au service, vous pouvez activer l'essai gratuit de 30 jours ou bien débourser 49€ pour une année complète. Rappelons que si le prix baisse avant la sortie, vous bénéficierez forcément du tarif le plus bas.En plus du jeu de base, vous aurez accès à du contenu exclusif via un code à utiliser sur le PlayStation Store. Il vous sera communiqué par email. Dans Death Stranding , le joueur incarne Sam Porter Bridges (Norman Reedus) dans un monde post-apocalyptique. La pluie qui s'abat sur Terre accélère le vieillissement et des revenants envahissent le monde des vivants sous la forme d'une substance noire qu'il faudra éviter à tout prix. C'est dans ce contexte lugubre que notre héros devra reconnecter les villes entre elles et transporter de la marchandise d'un point A à un point B.Avec son casting prestigieux composé de Léo Seydoux, Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen et Troy Baker, Death Stranding semble proposer une narration profonde et maîtrisée. Cependant, le jeu possède aussi une dimension sociale puisque les joueurs pourront s'entraider en plaçant des objets sur la carte (en gros). Impossible de tout savoir sur le titre de Kojima sans y avoir joué, tant le créateur japonais aime garder de grosses surprises pour ses fans.Death Stranding semble être un jeu un peu à part mais néanmoins très ambitieux. L'exclusivité (temporaire) PS4 vous occupera pendant de longues heures avant de dévoiler ses secrets. Il s'agira sans aucun doute d'une des plus grosses sorties de cette fin d'année. Ainsi, nous vous conseillons de profiter de ce prix de lancement très intéressant.