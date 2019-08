🔥 Bon plan Amazon : Ecran PC incurvé Samsung 24" Dalle VA à 112,45€ au lieu de 124€

L'écran PC incurvé 24" de Samsung

Un choix raisonnable

C'est donc le géant américainqui met en ce moment en vente cet écran LCD incurvé à seulement 112,45 euros. Un petit prix pour un appareil Samsung d'une telle qualité. La diagonale de l'écran fait 24 pouces, c'est-à-dire 60 centimètres. Il est incurvé à un format de 1800R. Sa résolution est de 1920 x 1080 pixels, soit une résolution maximale d'affichage de 1080 pixels en Full HD. La dalle VA permet de mettre en valeur tous les détails des images pour que vos films, vos photos ou vos parties de jeux soient sublimées.L'écran incurvé offre un confort incomparable, que ce soit pour vous distraire ou pour travailler. Son prix accessible s'explique probablement par son taux de rafraîchissement de 60 Hz qui pourrait être amélioré. Au niveau du temps de réponse, l'écran Samsung est à 4 ms. C'est donc un écran conçu pour vous accompagner au quotidien qui offre une vraie qualité d'image et de bonnes performances si vous ne cherchez pas un appareil dédié en priorité au gaming.Pour le côté pratique, l'écran PC incurvé de Samsung peut se connecter en HDMI et dispose également d'un port VGA. Sa consommation électrique pousse au maximum à 25 W pour une consommation énergétique annuelle avoisinant les 35 kWh. Le produit est garanti pendant deux ans. En déballant votre colis, vous découvrirez une prise anglaise ainsi qu'un adaptateur européen qui sont fournis en même temps que l'écran.En déboursant quelques euros de plus, vous pouvez payer votre écran d'ordinateur Samsung en 4 fois sur Amazon. La livraison est offerte sur cet achat.