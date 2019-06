🔥 Soldes Amazon : Ram Ballistix 16 Go (2x8) 3000 MHz à 79,89€ au lieu de 115,99€

Passez la vitesse supérieure



Une mémoire garantie à vie

Ce kit de RAM DDR4 de 2 x 8 Go, cadencé à 3000 Mhz, est ici proposé dans sa version Sport LT, une version optimisée pour les gamers ainsi que les amateurs de performance ! Compatible avec les processeurs AMD Ryzen et les plateformes Intel série 300, ce kit de RAM profite d'une installation plug-and-play qui facilite grandement la vie, Ballistix annonce en effet qu'il suffit d'insérer ces deux barrettes dans leurs emplacements dédiés et qu'aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire (notons que pour certains, un petit tour par le BIOS sera tout de même requis).Avec ces 16 Go de Ram DDR4, upgradez votre configuration et passez la vitesse supérieure. Conçue pour les gamers exigeants, la mémoire Ballistix Sport LT vous permettra de tirer profit des ressources de votre système et d'accompagner au mieux votre processeur afin de lui apporter la réactivité dont il a besoin.S'il est un gage de qualité qu'il est dur de nier, c'est bien la garantie à vie que propose ici Micron aux acquéreurs de mémoire Ballistix. Outre les hauts niveaux de performance accessibles ici avec ce kit de mémoire, le fabricant propose un produit assorti d'une garantie à vie, un argument de poids soutenu par la grande expérience de Micron dans ce domaine, mais aussi par les programmes de test rigoureux auxquels ont eu affaire ces barrettes de RAM avant d'être commercialisées.Cette version Sport LT dispose par ailleurs d'un dispositif de dissipation thermique intégré, à camouflage numérique, une fonctionnalité idéale pour éviter toute surchauffe ! Le multitâche et l'exécution de jeu vidéo exigeant en ressource sont à portée de clics avec ce kit de RAM proposé à seulement 74.69€ ! Attention, la promotion ne porte ici que sur le modèle de couleur rouge.