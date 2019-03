⚡️ Bon Plan : l'Amazon Fire TV Stick est à 29,99€ au lieu de 59,99€

Une clé vers le royaume du divertissement

Un coup de bâton qui fait du bien

Ce petit appareil en forme de clé USB vient en réalité se greffer sur votre téléviseur via un port HDMI. L'installation est ainsi d'une grande simplicité et vous aurez ensuite accès à tout un panel d'applications pour visionner vos contenus préférés quand bon vous semble. Avec l'Amazon Fire TV Stick, il est possible de se rendre sur Facebook, YouTube, Netflix ou encore Prime Video. Plus de 4000 applications sont compatibles.Pour naviguer entre les vidéos et les sites web, Amazon met à votre disposition une petite télécommande comprise dans ce pack. L'espace de stockage total est de 8 Go et 1 Go de mémoire est alloué aux applications comme aux jeux. Vous pourrez ainsi tester plusieurs grands classiques comme Pac-Man et Crossy Road. Bref, il y en a pour absolument tous les goûts !La promotion ne durera pas éternellement alors laissez vous tenter pour économiser 30€ dès maintenant. Sachez que les abonnés Amazon Prime ont droit à un accès illimité à tout le contenu de Prime Video.