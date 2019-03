🔥 Soldes 2019 : 5 promos High-Tech à ne pas manquer sur Amazon

Amazon casse les prix : cinq offres à découvrir sans plus attendre

Fire TV Stick Amazon à 39,99€ au lieu de 59,99€

Samsung Galaxy Note8 à 499€ au lieu de 1009€

VAVA Hub USB C 8 en 1 Port Ethernet RJ45, Port HDMI en 4K à 34,99€ au lieu de 49,99€ avec le code VAUC006C

PC Portable 15" HP 15-da0106nf à 379€ au lieu de 499€

Écran 8K DELL UltraSharp UP3218K 32" Ultra HD IPS à 2170,62€ au lieu de 4021,99€

Afin de vous aider à vous y retrouver dans cette multitude d'offres, la Team Clubic Bons Plans s'en va chaque jour dénicher ce qui se fait de mieux en matière de soldes, rapatriant sur le site les meilleures offres du moment. A cette occasion, nous vous concoctons aussi régulièrement des sélections thématiques regroupant plusieurs produits qui nous ont paru intéressants.C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de découvrir 5 promotions dédiées à des produits high tech que vous pourrez retrouver chez Amazon.Créé en 1994 par Jeff Bezos, dans le but d'être l'une des premières librairies en ligne, Amazon a depuis muté pour devenir l'entreprise tentaculaire qu'elle est aujourd'hui. Véritable monstre qui règne d'une main de fer sur la vente en ligne, avec un catalogue permettant d'assouvir en quelques clics n'importe quelle envie, cette entreprise est aussi réputée pour les nombreuses offres et réductions qu'elle propose chaque jour.Une politique exacerbée lors des périodes de soldes, qui nous permet de découvrir des tonnes et tonnes de produits à des tarifs on ne peut plus intéressants. A l'occasion de ces soldes d'hiver, nous sommes allés visiter les tréfonds des linéaires virtuels d'Amazon, et sommes revenus avec quelques offres qui devraient vous plaire.Si vous souhaitez changer de mobile, cette offre est susceptible de vous intéresser. En effet, vous pourrez actuellement découvrir chez Amazon, le Samsung Galaxy Note 8 avec une sacrée ristourne. Ce téléphone, qui coute habituellement aux alentours de 1000 euros, est en effet disponible à 499 euros. Une très bonne affaire pour ceux qui aiment les terminaux XXL.Et si vous avez envie de vous faire vraiment plaisir, ou que vous souhaitez investir dans un excellent écran d'ordinateur pour votre activité professionnelle, sachez que vous pourrez acquérir le Dell UltraSharp UP3218K, un écran 8K de 32 pouces qui tombe à 2170,62 euros au lieu de 4021,99 euros d'habitude.