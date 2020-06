Les écouteurs Bluetooth Aukey, une alternative aux AirPods pour 25€

En plus des nombreuses qualités mentionnées précédemment, les écouteurs Aukey font également preuve d'une autonomie exceptionnelle. Ainsi, ils peuvent tenir cinq heures avec une seule charge. Grâce au boîtier de charge inclus, vous pourrez même effectuer quatre recharges supplémentaires afin d'obtenir 25 heures d'autonomie. Ils ne vous lâcheront pas même pour les plus longs trajets. Enfin, les commandes vocales via Siri sont compatibles et les oreillettes sont extrêmement légères.