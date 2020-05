French Days : le casque bluetooth Sony WH-XB900N à prix cassé sur Amazon

Besoin d'un très bon casque sans fil à réduction de bruit et en promotion pour les French Days ? La Team Clubic Bons Plans est allée chez Amazon et a vu le Sony WH-XB900N à prix cassé.

Disponible en bleu, le Sony WH-XB900N sera le compagnon idéal pour écouter votre musique préférée grâce aux technologies intégrées Bluetooth et réduction de bruit active.

Optimisé pour l'Assistant Google et Amazon Alexa, le casque sans fil pliable du constructeur japonais dispose de la fonction Quick Attention qui vous donne un contrôle facile et instantané de votre appareil. Il vous permet de prendre vos appels ou commander votre musique. Il est doté d'oreillettes englobantes, isolantes et confortables.