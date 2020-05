French Days : le casque bluetooth à réduction de bruit Jabra Elite 85h à moins de 180€

Pour les French Days 2020, le casque Jabra Elite 85h fait l'objet d'une superbe promotion sur la Fnac.com. Il y est en ce moment vendu à moins de 180 euros. Une bonne affaire qui est à ne pas rater et qui a été dénichée par l'équipe Clubic Bons Plans !

Cette offre promotionnelle est valable jusqu'au mercredi 3 juin 2020 à 10 heures précises et ce, dans la limite des stocks disponibles. Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une réception du casque à domicile ou pour un retrait du produit en magasin Fnac.

On vous invite donc à vous rendre sur le site de la Fnac pour acheter en promotion le Jabra Elite 85h. Alors qu'il est initialement vendu à 249,99 euros, le casque avec réduction de bruit active voit son prix descendre à exactement 179,99 euros ; soit 50 euros de remise immédiate de la part du site marchand.

Conçu pour les appels et la musique, le Jabra Elite 85h est un casque de type circum-auriculaire qui est doté de la technologie Bluetooth 5.0. L'Elite 85h dispose d'une autonomie de 41 heures avec ANC désactivée (36 heures avec ANC activée).

Compatible charge rapide, l'appareil vous permet de l'utiliser toute la journée sans craindre que la batterie ne vous lâche. Il supporte aussi les assistants vocaux comme Siri, Alexa et Google Assistant.



Etanche grâce à la norme IP52, le casque est résistant à la pluie et à la poussière. Côté dimensions, il mesure 19,5 x 8,2 x 22,5 centimètres et affiche un poids de 200 grammes.