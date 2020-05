French Days : le top des promos Amazon et Cdiscount ce mercredi matin

Malgré un calendrier légèrement perturbé, les French Days sont bel et bien là et on ne va pas s'en plaindre. Cette édition 2020 nous réserve de belles surprises que nous allons vous partager sans attendre.

Les French Days 2020 sont bien officiellement lancé en ce mercredi 27 mai. Depuis ce matin et durant une longue semaine, les offres sur les produits high-tech les plus recherchés (PC portable, smartphones, casques bluetooth, smart TV, etc.) ne vont cesser de pleuvoir chez Amazon ,ou encore Cdiscount pour ne citer qu'eux.

Pour celles et ceux qui découvrent cet événement en 2020, faisons un petit rappel de l'histoire des French Days.

Si cet événement est aujourd'hui connu du plus grand nombre, son histoire ne remontre pourtant pas à très longtemps. C'est en 2018 que six e-commerçants français décident de lancer les "French Days". Proche de son cousin américain le célèbre "Black Friday", cet événement printanier à pour but d'animer une période en générale creuse pour les e-commerçants de l'Hexagone et de venir concurrent le géant du e-commerce Amazon.

Ainsi durant une semaine, un grand nombre de promotions déferle dans les linéaires numériques des sites de vente en ligne, notamment sur le high-tech. C'est le parfait moment pour dénicher de belles promotions sur les produits recherchés (PC portables, smartphones, smart TV, casques bluetooth ou encore les objets connectés), et les marques de renom comme Apple, Samsung, Xiaomi, Sony, Philips, Logitech, et bien d'autres.



Se déroulant entre fin avril et début, les French Days ont été exceptionnellement retardés cette année en raison du contexte lié au COVID-19. L'événement se déroule donc du 27 mai au 1 juin 2020.