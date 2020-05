French Days J-1 : le Casque PlayStation VR + PlayStation Caméra + VR Worlds à prix cassé !

Les bons plans sur Clubic ne cessent de fleurir avant les French Days. Chez Amazon, il est possible d'acquérir le casque PlayStation VR avec la caméra et VR Worlds pour moins de 200 euros.

Les Days of Play de Sony ont démarré le lundi 25 mai 2020 et Amazon profite de l'événement pour proposer à ses membres quelques promotions sur l'univers PlayStation.

Après l'abonnement PlayStation Plus de 12 mois à -30%, c'est au tour du pack PlayStation VR de faire l'objet d'une réduction non négligeable. Ainsi, le casque de réalité virtuelle avec la caméra et VR Worlds est vendu à 199 euros au lieu de 299,99 euros ; soit une remise immédiate de 34%.

Les frais de port sont bien sûr offerts pour toute livraison standard à domicile du pack.