Un mois avant sa sortie, Cyberpunk 2077 est déjà en promotion !

C'est l'édition de base que nous vous présentons aujourd'hui. Cependant, CD Projekt RED a toujours été habitué à ajouter quelques petits bonus même dans la version la plus abordable de ses jeux. Ainsi, les joueurs obtiendront non seulement Cyberpunk 2077 mais aussi une carte de Night City, des cartes postales, des autocollants et un compendium sur l'univers du jeu. Mieux encore, un disque supplémentaire contiendra la bande originale, un mini artbook numérique, un livre original Cyberpunk 2020 et des fonds d'écran pour PC et appareils mobiles. Ça fait beaucoup de cadeaux !