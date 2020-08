-26% sur la souris sans-fil Logitech G903 Lightspeed chez Amazon !

Vous recherchez une souris sans fil avec rétroéclairage compatible avec Mac et PC ? Amazon a une offre qui correspond à votre souhait avec la G903 Hero de Logitech proposée à seulement 89,99 €. Un choix parfait, elle est ambidextre et dispose de 6 boutons programmables.

Elle dispose d’un capteur optique Hero à 16 000 dpi pour offrir une précision et une vitesse élevées. Ses boutons principaux sont montés sur des charnières métalliques pour plus de précision et de rapidité. Son rétroéclairage RGB est entièrement personnalisable et peut être synchronisé avec vos autres produits Logitech G en utilisant le logiciel Logitech G Gaming.