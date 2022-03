Roborock S7 : le prix de l'aspirateur robot chute au plus bas

L'avantage du Roborock S7 est bien entendu son autonomie, dans tous les sens du terme. Premièrement il peut faire le ménage pendant 180 minutes chez vous. Puis retourner à sa base quand il a terminé ou qu'il n'a plus de batterie. Si c'est le cas, il va se recharger puis retourner continuer sa tâche là où il s'était arrêté.

Pour ça il s'aide de la cartographie des lieux qu'il établit au moment où il travaille. Et vous pouvez suivre sa progression depuis votre smartphone et ainsi voir où il en est et si il y a des endroits où il ne passe pas. Toujours via l'app, il est possible de le programmer pour qu'il passe l'aspirateur à des moments choisis. Et vous pouvez lui dire d'utiliser ou non la serpillère.