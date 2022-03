Roborock S7 : le top du top des aspirateurs robots à prix choc

Le Roborock S7 se contrôle via l'application Roborock sur iOS ou Android. Grâce à elle vous allez pouvoir surveiller ce qu'il fait et les endroits où il passe. L'aspirateur est capable de cartographier jusqu'à 300m². Il peut en plus détecter le type de sol sur lequel il se trouve pour éviter, par exemple, de passer la serpillère sur un tapis ou de la moquette.

Il dispose d'une autonomie énorme de 180 minutes. Et si jamais ce n'est pas suffisant, il retourne seul à sa base pour reprendre des forces. Ensuite il continue le travail depuis là où il s'était arrêté. Toujours via l'application, il est possible de programmer des cycles de nettoyage, pour qu'il nettoie tout en votre absence par exemple.