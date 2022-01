Pour son lancement, le Xiaomi Redmi Note 11 est déjà moins cher chez AliExpress !

Le Xiaomi Redmi Note 11 64Go, soit le modèle de base proposé par la marque chinoise, est ainsi proposé à un prix final de 170,04€ au lieu de 199€. Pour obtenir cette remise, il vous faudra ajouter le code FRMI20, qui vous permet de bénéficier de 20€ de réduction, ainsi que de cocher le coupon vendeur d'une valeur de 10$.

Pour tous ceux ayant besoin de plus de stockage pour enregistrer plus de photos ou de vidéos sur leur smartphone, vous pouvez également opter pour le Xiaomi Redmi Note 11 avec 128Go de stockage et 4 Go de mémoire vive, proposé lui à un prix de 207,69€ au lieu de 236,65€ grâce au code promo FRMI20 vous permettant de déduire 20€ sur le montant de votre commande ainsi qu'au coupon vendeur de 10$ à ne pas oublier avant de valider votre achat.

Enfin, si vous faites partie des utilisateurs souhaitant la version la plus puissante de ce smartphone, le Xiaomi Redmi Note 11 avec 128 Go de stockage et cette fois 6 Go de RAM vous tend les bras. Cette déclinaison est proposée à un prix de 229,20€ au lieu de 258,17€ avec encore une fois le code FRMI20 pour une réduction de 20€ ainsi que le coupon vendeur de 10$ en plus.