Roborock S7 : l'un des meilleurs aspirateurs robots à prix réduit avec ce code promo

Vous allez pouvoir cartographier votre logement et lui indiquer les zones qui lui sont interdites. Il se chargera de l’aspiration et du lavage suivant vos critères. Il dispose de plusieurs modes d’aspirations plus ou moins puissantes suivant les besoins, dont un mode puissant qui aide idéal sur les tapis et les moquettes.

Vous n’aurez qu’à vider le bac à poussière et remplir sa réserve d’eau à sa demande. Le ménage va se résumer à cela pour vous.