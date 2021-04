Vente Flash : le Redmi Note 10 à prix choc pour les Happy Days chez AliExpress

Si vous recherchez un smartphone performant, mais que vous souhaitez le payer le moins cher possible sans pour autant passer par un produit d’occasion reconditionné, nous vous avons trouvé un bon plan sur le Redmi Note 10 de Xiaomi.

AliExpress propose un tarif remisé et en plus un code promotionnel pour la France. En entrant le code HAPPYFR15, vous obtiendrez 15 € de réduction dès 150 € d’achat chez le marchand en ligne. Ainsi le Redmi Note 10 en version 64 Go vous reviendra à seulement 149 € et sa version 128 Go reviendra elle à 184 €.

Difficile de faire mieux sur ce smartphone qui offre les dernières technologies mobiles, dont la charge rapide à 33 watts qui vous permet de charger intégralement votre smartphone très rapidement.