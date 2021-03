Anniversaire Alibaba : dates, bons plans et promos, tout savoir sur l'événement

Sous l'œil d'un scanner, on aperçoit son corps autrement, c'est le moins que l'on puisse dire, au-delà des apparences, des vêtements, et même de la peau. Pourrait-on alors se reconnaître face à une image de nous si différente ? On a posé la question à un Schwarzenegger bien remonté, en pleine quête d'identité.