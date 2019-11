Black Friday AliExpress : Apple AirPods 2 à 120€

Les AirPods 2 sont en promotion

Une autonomie généreuse

Les AirPods 2 avec boîtier de recharge sont vendus au prix de 179 euros sur le site officiel d'Apple. Mais nous vous avons un déniché un bon plan pour acquérir ce produit à bien moindre coût. Sur AliExpress, les mêmes écouteurs sans fil sont commercialisés au tarif de 151 euros. Une économie déjà très intéressante mais Black Friday oblige, cela ne s'arrête pas là. Nous vous proposons d'appliquer le code BF30 lors de la commande afin de bénéficier de 30 euros de remise supplémentaires, soit les AirPods de deuxième génération à 120 euros.Pour information, il existe aussi le code VENDREDI5 (5€ offerts dès 35€ d'achats) ainsi que VENDREDI30 (30€ offerts dès 199€ d'achats). Selon vos besoins, il peut donc être intéressant d'ajouter un produit à son panier pour atteindre les 199 euros et de profiter ainsi du coupon à 30 euros.Les arguments pour acheter des AirPods 2 sont nombreux. Tout d'abord, la qualité audio est vraiment bonne pour ce genre d'écouteurs sans fil. La facilité et rapidité d'appareillage avec les iPhone et les appareils de l'écosystème Apple rendent l'expérience utilisateur très agréable, plus qu'avec des modèles d'autres marques. Côté autonomie, comptez jusqu'à 5 heures d'écoute à la suite sur une seule charge. Mais avec le boîtier inclus, vous pouvez recharger les AirPods 2 d'une manière extrêmement pratique. Avec le boîtier, ce sont plus de 24 heures d'écoute qui sont garanties. Et pour couronner le tout, l'assistant intelligent Siri est intégré aux écouteurs.