🔥 Les Jours Malins AliExpress : 4 accesoires high-tech en promo !

En plus des promotions mise en place durant les Jours Malins, AliExpress vous propose aussi deux codes de réductions pour économiser quelques deniers en plus. Si le total de votre panier dépasse les 35 euros, vous pourrez entrer le codeet ainsi bénéficier de 5 euros de remise supplémentaires. Si votre panier dépasse les 70 euros, le codevous fera lui économiser 10 euros sur le total de vos achats. Une petite réduction supplémentaire fort sympathique.

Pour débuter cette petite sélection d'accessoires high-tech disponibles durant les Jours Malins d'AliExpress, nous vous invitons à venir découvrir les écouteurs sans fils Auker Soundbud. Ces écouteurs intra-auriculaires bénéficient en effet d'une réduction de 40 % qui les fait tomber à 20,17€ durant les deux jours qui viennent. Une aubaine.

Ces écouteurs de la marque Anker ont été pensés dès le départ pour accommoder les sportifs. Légers (à peine 15 grammes) et ergonomiques, ils possèdent de nombreuses fonctionnalités qui en font les partenaires idéaux de vos séances à la salle, ou en extérieur. A commencer par leur résistance à l'eau grâce à la protection IPX7. Outre un son riche grâce aux deux haut-parleurs de 6mm, ces écouteurs bénéficient aussi d'une très bonne autonomie de 10 heure avec une seul charge.

Et l'on continue notre sélection spéciale Jours Malins avec une seconde offre consacrée au matériel audio. C'est cette fois-ci le casque Audsom ANC8 qui est à l'honneur. Ce casque Bluetooth à réduction de bruit actibe bénéficie en effet d'une ristourne de 60%, qui le fait tomber à 31,20€. A noter que vous pourrez choisir, au moment de placer l'objet dans votre panier, de faire livrer cet appareil depuis la Chine ou les Etats-Unis.

Comme nous l'avons précisé ci-dessus, le casque Audsom ANC8 est un casque audio circum-aural sans fil qui bénéficie de la technologie de réduction de bruit active. Pour rappel, cette technologie permet d'annuler une partie du son venant de l'extérieur, pour bénéficier pleinement des morceaux que vous écoutez. Avec ses haut-parleurs de 40 mm, ce casque vous procurera non-seulement un son de qualité, mais aussi des basses profondes pour profiter au mieux de votre musique. Enfin ce casque bénéficie d'une très belle autonomie de 20 heures et d'un micro vous permettant de recevoir vos appels en toute quiétude.

Continuons notre sélection avec un autre accessoire qui devrait vous plaire, surtout à ce prix-là. Nous vous proposons en effet d'acquérir le chargeur sans fil Anker 10 W à 11,12€ au lieu de 25,75€, soit une réduction de 57% au total. Pour ne rien gâcher, vous pourrez bénéficier de frais de ports offerts vers la France, ce qui n'est jamais négligeable.

Certifié Qi, ce chargeur sans fil compact est compatible avec la plupart des smartphones actuels, que ce soient les iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max et XR, ou bien les Galaxy S9, S9+, Note 9 et autres S8 et S8+ de chez Samsung. Les possesseurs de ces derniers appareils seront d'ailleurs ravis d'apprendre que ce chargeur sans fil permettra de bénéficier de la charge rapide, qui permettra de recharger leur appareil avec 30 minutes de moins au compteur. Sachez enfin que ce chargeur Anker peut recharger les appareils, y compris à travers un étui de protection lourd.

Terminons enfin cette petite sélection consacrée aux accessoires high-tech avec un produit destiné aux amateurs de photo et de film sur mobile. AliExpress vous propose en effet de découvrir le stabilisateur pour smartphone ZHIYUN Smooth 4 à partir de 81,20€, au lieu de 134,09€ habituellement. Une réduction de près de 33% qui permettra aux plus créatifs d'étendre les possibilités de leur art.

Idéal pour les cinéastes ayant décidés d'utiliser leur smartphone en tant que caméra principale, ce stabilisateur 3 axes est compatible avec une large gamme de smartphones, y compris les iPhone X ou les Samsung Galaxy S9. Son manche bénéficie d'un panneau de contrôle complet qui vous permettra de régler le zoom ou le focus en un tournemain. De plus, sa batterie vous permettra d'assurer la stabilisation de l'image durant près de 12 heures d'affilées. Vous pourrez aussi relier l'ensemble à une batterie externe pour une autonomie accrue.

Disponibles jusqu'au 17 juillet prochain, les offres des Jours Malins sont toutes chez Clubic. Pour les retrouver, rien de plus simples, il vous suffira d'aller faire un tour sur la page que nous leur avons consacrées.