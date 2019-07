🔥 Les Jours Malins AliExpress : notre sélection de bons plans high-tech

Apple iPad 9.7 (modèle 2018) à partir de 328,21€

Anker SoundCore 2 enceinte Bluetooth à partir de 30,64€

GoPro HERO 7 à partir de 300,45€

Xiaomi Roborock s50 aspirateur robot à partir de 323,82€

Ilife robot aspirateur V5s Pro à partir de 122,85€

En plus des promotions mise en place durant les Jours Malins, AliExpress vous propose aussi deux codes de réductions pour économiser quelques deniers en plus.Si le total de votre panier dépasse les 35 euros, vous pourrez entrer le codeet ainsi bénéficier de 5 euros de remise supplémentaires. Si votre panier dépasse les 70 euros, le codevous fera lui économiser 10 euros sur le total de vos achats. Une petite réduction supplémentaire fort sympathique.Retrouvez tous les bons plans Aliexpress pour lesEt l'on débute cette sélection de produits high-tech en promotion avec une fort belle offre concernant l'iPad 9.7 de 2018. Durant les Jours Malins, vous pourrez en effet l'obtenir à partir de 328,21 euros dans sa version 32 Go avec Wi-Fi. Un prix extrêmement attractif pour la tablette phare de chez Apple. Sachez aussi que vous pourrez opter pour une version 128 Go et Wi-Fi en déboursant une centaine d'euros supplémentaires.L'iPad 9.7, comme son nom l'indique, dispose d'un écran IPS de 9,7 pouces doté d'une définition de 2048 par 1536 pixels. Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir la puce A10 Fusion ainsi que 2 Go de RAM pour lancer sans soucis toutes vos applications et vidéos préférées. Côté appareils photos, vous pourrez compter sur un capteur en façade à 1,2 millions de pixels, tandis que le capteur arrière pourra compter sur 8 millions de pixels.Notre prochaine offre concerne l'enceinte sans fil Anker SoundCore 2, qui voit son prix divisé par deux à l'occasion de ces promotions. Vous pourrez en effet acquérir ce produit pour 30,53 euros au lieu de 61,28 euros habituellement. Une aubaine pour ceux qui souhaiteraient s'équiper avant de partir sillonner la route des vacances.L'enceinte Blutooth Anker SoundCore 2 est une enceinte sans fil équipée de deux haut-parleurs personnalisés qui produisent jusqu'à 12 W de son stéréo. Son processeur lui permet aussi de contrôler dynamiquement la plage sonore afin d'éviter la perte de qualité, y compris en poussant les basses. Ces dernières sont d'ailleurs d'une très bonne qualité grâce à la technologie exclusive BassUp.Sachez enfvin que cette enceinte bénéficie de l'indice de protection IPX7 ce qui garantit sa résistance à l'eau, la boue et la neige, et que sa batterie lui assure une autonomie d'au moins 24 heures.Amis vidéastes amateurs de sensations fortes, l'offre qui suit devrait vous plaire. AliExpress vous propose en effet de découvrir la caméra d'action GoPro HERO 7 à partir de 310,45 euros. Pour ce prix, vous obtiendrez la caméra seule, et devrez acquérir en plus une carte mémoire adaptée pour y stocke vos photos. Sachez toutefois que vous pourrez aussi découvrir d'autres packs comportant de nombreuses options, telles qu'une carte mémoire de 128 Go, ou une télécommande pour gérer cette caméra à distance.La GoPro HERO 7 est la caméra idéale pour les baroudeurs ayant envie de filmer toutes leurs aventures à l'extérieur. Robuste, elle bénéficie d'une construction solide qui lui permet de résister à de nombreux dommages. Sa construction lui permet aussi de rester étanche sans boitier jusqu'à 10 mètres de profondeur. Capable de capturer des vidéos en 4K jusqu'à 60 fps, elle peut aussi capturer des ralentis jusqu'à 200 fps en 1080p, offrant ainsi une très jolie versatilité. Sachez enfin que cette caméra possède de nombreuses fonctionnalités qui permettent non-seulement de stabiliser l'image, mais aussi d'améliorer la qualité de ces dernières, notamment grâce à au mode SuperPhoto.Et l'on continue cette sélection des bons plans high-tech des Jours Malins d'AliExpress avec une offre concernant le Roborock S50 de chez Xiaomi. Cet aspirateur robot bénéficie en effet d'une promotion de près de 23%, qui le fait tomber à 323,82 euros actuellement. Sachez que vous pourrez aussi, contre quelques euros de plus, opter pour la version S55 du Roborock. Au moment du choix de votre aspirateur, n'oubliez pas de sélectionner la livraison depuis l'Espagne ou la Pologne pour vous faire livrer plus rapidement sans frais supplémentaires. N'oubliez pas non plus de sélectionner la prise EU pour éviter les mauvaises surprises à la réception.Le Roborock est un aspirateur de type robot qui pourra nettoyer vos sols en toute autonomie. Grâce à sa navigation laser, ses 13 capteurs différents et son monitoring APP, il n'oubliera pas un coin de votre logement. D'autant plus qu'il est capable de franchir des obstacles jusqu'à deux centimètres de haut. Bénéficiant d'une capacité d'aspiration particulièrement forte, il peut aussi agir en tant que serpillière pour nettoyer tous les types de sols. Et avec une batterie de 5200 mAh, vous n'aurez pas à vous préoccuper de le recharger à chaque instant.Pour clôturer cette sélection des Jours Malins AliExpress, nous vous invitons à découvrir sans plus attendre un second aspirateur robot, le Ilife V5s Pro, qui tombe à 122,85 euros en ce moment. De quoi réaliser une jolie culbute de 47% sur le prix d'origine de cet appareil. Comme précédemment, n'oubliez pas de sélectionner le type de prise souhaité (EU en l'occurrence), ainsi que la livraison depuis la Pologne ou l'Espagne pour éviter tout désagrément.A l'instar du Roborock S50 de chez Xiaomi, cet Ilife V5s Pro est capable de nettoyer tous types de sol grâce à sa double fonction d'aspiration et de serpillière. Un avantage pour les logements qui alternent carrelage, parquet et moquette. Son moteur sans brosse bénéficie d'un fort potentiel d'aspiration, et n'émet que peu de bruit lorsqu'il fonctionne. Versatile, cet appareil dispose de deux puissances d'aspiration, ainsi que de quatre modes de nettoyage pour ne laisser aucune chance à la saleté. De plus, ses différents capteurs et son format compact lui permettent de naviguer partout, y compris dans les endroits les moins accessibles. Pour ne rien gâcher, cet aspirateur est capable d'aller se ranger tout seul sur sa station de chargement.Les Jours Malins d'AliExpress se tenant jusqu'au 17 juillet prochain, nous vous invitons à aller consulter la page regroupant toutes les offres recensée par nos soins. Vous pourriez y trouver votre bonheur, qui sait ?Retrouvez tous les bons plans Aliexpress pour les