⚡ Bon plan : Blackview BV6000S + écouteurs à 101€

La simplicité avant tout

La solidité avant tout !

Nous sommes encore une fois chez AliExpress pour ce bon plan. Commençons par un tour des spécificités techniques du mobile puisque ce dernier possède un écran 4.7 pouces avec une définition de 1280 x 720. Il embarque aussi 2 Go de RAM et une mémoire interne de 16 Go. Vous pourrez ajouter une carte micro SD de 32 Go pour avoir toujours plus d'espace à votre disposition. Concernant les photos, un capteur 8 mégapixels est positionné à l'arrière et un 2 mégapixels est placé en frontal.Retrouvez tous les bons plans AliExpress Les deux gros points forts duse situent au niveau de sa construction et de son autonomie. En effet, la batterie 4500 mAh permet au smartphone de tenir plusieurs jours sans problème. Elle est compatible avec la technologie de charge rapide 5V/2A. Ce modèle est étanche (indice IP68). Il peut ainsi résister à la poussière comme à l'humidité. Il est possible de l'immerger à plusieurs mètres de profondeur pendant 30 minutes. Il résiste aussi à des températures ambiantes allant de -15 °C à 55 °C.La livraison en France est gratuite. Vous recevrez votre commande environ 16 jours après la date de votre achat. Une garantie d'un an est également fournie. Cerise sur le gâteau, une paire d'écouteurs est offerte et nous avons décroché pour vous un code promo de 10€ à partir de 70€ d'achat, valable jusqu'au 23 juin :