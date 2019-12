Bon plan gaming chez Cdiscount : Volant + pédalier Logitech G920 + Forza Horizon 4 à 179,99€

Pour les fous du volant

Un jeu exceptionnel

Ce bon plan nous est proposé par Cdiscount. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne vous demandera 7,99€ pour une livraison à domicile. Vous pouvez aussi récupérer votre colis gratuitement dans un point retrait. Le règlement en quatre fois est aussi d'actualité. En choisissant ce moyen de paiement, vous devrez débourser 46,09€ au moment de l'achat puis 46,06€ par mensualité. Les adhérents Cdiscount à volonté recevront leur commande sous un jour ouvré. Un essai gratuit peut être activé à tout moment puis la première année vous coûtera 29€. Passons au contenu très généreux de ce pack.Un volant Logitech G920 répond donc présent. Il peut être utilisé sur les consoles Xbox comme sur ordinateur. Il est fourni avec ses pédales. Ce modèle profite d'un retour de force réaliste à deux moteurs pour ressentir un maximum de sensations durant vos parties. Notez aussi que le volant est très agréable à prendre en main grâce à son revêtement en cuir. Sachez aussi qu'il peut tourner à 900° comme sur une véritable voiture de course. Enfin, les pédales sont entièrement réglables. Bref, vous serez parfaitement équipé pour vos tours de piste virtuels.En plus de cet accessoire, vous aurez droit à une copie physique de l'excellentsur Xbox One. Cet opus dispose d'un monde ouvert immense avec des paysages de Grande-Bretagne. Des centaines d'épreuves et des dizaines de bolides peuvent être débloqués au fil de la progression. Il s'agit tout simplement d'un des meilleurs jeux de course de ces dernières années. Si vous avez une Xbox One X, vous pourrez apprécier le titre en 4K-HDR.Voilà une bonne affaire à ne pas rater. Les joueurs seront ravis de se procurer un accessoire de qualité à un prix très raisonnable. Sans oublier la présence de Forza Horizon 4, un jeu encensé par la critique lors de sa sortie.