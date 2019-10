🔥 Pc portable 14" Acer Pack Swift SF314 + pochette + souris à 599€ au lieu de 699€

100 euros de remise immédiate sur le pack Acer

Tout ce qu'il faut savoir sur le PC portable Acer Swift SF314

Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un PC portable pour leur travail professionnel ou leurs études, Boulanger met actuellement en vente ce pack informatique contenant le Acer Swift SF314, une pochette et une souris.Vendu normalement à 699 euros, le bundle voit son tarif baisser à 599 euros ; soit 100 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Pour éviter de débourser un euro de plus par rapport aux frais de port, il est vivement conseillé de retirer le pack gratuitement en magasin Boulanger.À propos des principales caractéristiques du PC portable, le Acer Swift SF314 dispose d'un écran Full HD de 14 pouces (avec une résolution de 1920 x 1080px), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'une mémoire RAM de 4 Go, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8 et du système d'exploitation Windows 10.Pour la connectique, on retrouvera 2 ports USB 3.1, 1 sortie HDMI, 1 port USB 2.0, 2 ports USB 3.1 Gen 1 (type C), 1 sortie audio, 1 sortie casque et 1 prise combo casque / micro.Enfin, le PC portable possède une garantie de 2 ans (pièces et main d'oeuvre).