⚡️Bon plan : bracelet connecté Xiaomi Mi Band 3 à 22,99€

On peut toujours compter sur sa Band

Un concentré de technologie

Ce bracelet connecté du géant chinois Xiaomi est vraiment un excellent produit puisqu'il embarque toutes les fonctions que nous sommes en droit d'attendre d'un tel appareil en plus d'une ergonomie presque parfaite. Avec ses 20 petits grammes et son bracelet en caoutchouc, cette version est très agréable à porter. Bien évidemment, nous devons aussi souligner les nombreuses fonctionnalités à bord.Ainsi, la Xiaomi Mi Band 3 possède un écran 0,78 pouce avec une définition de 128 x 80 pixels. Sachez qu'elle est aussi étanche jusqu'à 5 ATM (soit 50 mètres de profondeur) et sa batterie peut tenir très facilement pendant une dizaine de jours. Pour le reste, via l'écran tactile, vous pourrez afficher plusieurs informations comme la date, l'heure, vos pas, les calories dépensées, la météo ou encore des notifications concernant vos SMS et d'autres applications comme Messenger par exemple.Pour terminer, précisons qu'eBay propose la livraison gratuite et que vous pouvez être remboursé sous 30 jours si vous n'êtes pas satisfait. Aussi, comptez entre 13 jours et pratiquement 2 mois pour recevoir votre commande.