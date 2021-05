Pour la Fête des Mères, offrez-lui le Xiaomi Redmi Note 10 avec ce code promo

Réputé pour avoir un bel écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 × 1080 pixels, le Redmi Note 10 de Xiaomi est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 678, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie haute capacité de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33W. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12.

La partie photo est assurée par la présence d'un capteur principal de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et d'un capteur frontal de 13 MP.