Plus de 200€ de réduction exceptionnelle sur l'iPad Pro 4ème génération 128Go

Avec l'iPad Pro Apple a emmené son produit phare vers une nouvelle dimension. La tablette de 12,9 pouces n'est plus qu'un outil de consommation de contenus mais un vrai appareil de production pour créer, communiquer et travailler au bureau, dans votre canapé ou en mobilité.

Comme d'habitude Apple propose un appareil très finement conçu qui arbore un design plus anguleux qui tient parfaitement en main. L'écran prend l'intégralité de la face avant et pour déverrouiller votre iPad Pro, FaceID utilise la reconnaissance faciale pour vous identifier. Le système est à la fois plus sûr mais aussi bien plus rapide qu'un capteur tactile. L'écran propose un taux de rafraichissement de 120 Hz et est compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération pour annoter des documents ou dessiner. Vous pouvez également la connecter à une souris et un clavier pour la transformer en ordinateur complet.

A l'intérieur de l'appareil on retrouve une puce A12Z Bionic qui est un monstre de puissance. Le processeur développé par Apple surclasse d'ailleurs la plupart des PC portables sortis ces derniers mois. Vous pouvez utiliser les milliers d'applications professionnelles comme des logiciels de montage vidéo et éditer des films 4K ou encore des applications de retouche photo. Il est également possible de jouer à des jeux aux graphismes avancés sans aucun ralentissement.