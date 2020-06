Bon plan Apple : l'iPad Pro 128Go à prix réduit avec ce code promo

L'iPad Pro d'Apple est une tablette dotée d'un écran Liquid Retina de 11 pouces (résolution de 2388 x 1668 pixels), d'un lecteur d'empreinte digitale, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une puce A12Z Bionic, d'un chipstet graphique 8 coeurs et de trois capteurs photo (2 à l'arrière et 1 à l'avant).



L'appareil est aussi équipé d'une batterie lithium-polymère rechargeable de 28.6 Wh qui permet à l'iPad Pro de bénéficier de 10 heures d'utilisation maximale.