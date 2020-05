French Days : belle chute de prix pour l'iPad Pro (2nd gen) à 809€

La promesse d'Apple avec l'iPad Pro de dernière génération n'a pas varié d'un iota : faire autant voir plus que sur un PC traditionnel. Et l'on peut dire que le constructeur californien s'est donné les moyens de ses ambitions avec tout d'abord un écran tactile 11 pouces de très belle facture, et toujours compatible avec le stylet Apple Pencil, idéal pour prendre des notes ou pour dessiner à même l'appareil.

A l'intérieur Apple a intégré sa nouvelle puce A12Z Fusion, un monstre de puissance qui laisse sur place la majeure partie des ordinateurs de bureau. La tablette peut tout à la fois faire tourner des applications de divertissement comme des jeux vidéo 3D, mais aussi des logiciels professionnels de montage vidéo ou de retouche photo (comme Photoshop) qui n'ont pas grand chose à envier à leurs homologues de bureau.

L'iPad de dernière génération fait un pas de plus vers l'usage bureautique avec le support de la souris. Vous pouvez connecter n'importe quel trackpad ou souris Bluetooth sur votre iPad et utiliser un système de pointage plus précis que le doigt pour de nombreuses activités.