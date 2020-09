iPhone, MacBook , AirPods : notre sélection des promos Apple des French Days

L'iPad Pro hérite dans cette nouvelle version d'un triple capteur photo incluant en plus du grand-angle et de l'ultra grand-angle un capteur LiDAR pour améliorer la prise en charge des logiciels de réalité augmentée. Il inclut également FaceID pour une meilleure sécurité de vos données et peur être connecté à un clavier et un trackpad, comme celui proposé en supplément par Apple, et se transformer en ordinateur personnel. Une fois terminé, il vous accompagne dans votre canapé pour profiter de votre service de SVOD préféré ou pour jouer aux milliers de titres présents sur l'App Store. Tout ça pour moins de 800€ mais uniquement lors des French Days.