Belle promo sur l'aspirateur robot iRobot Roomba 975 avec ce code promo

Avec le Roomba 975 du constructeur iRobot, vous n'aurez plus besoin de votre aspirateur traditionnel.



Doté d'une capacité de 0,6 litre, cet aspirateur robot est adapté à tous types de sols. Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, le iRobot Roomba 975 peut être commandé par la voix.



D'une autonomie de 90 minutes, l'aspirateur robot fera le travail à votre place et lorsqu'il sera à court de batterie, il retournera sur sa base et se rechargera automatiquement.