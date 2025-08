Lancée à l’été 2023, la plateforme 1min AI continue de séduire grâce à son approche pragmatique : réunir les meilleurs modèles d’IA du marché dans un seul espace de travail. En cette période de rentrée à préparer dès le 1ᵉʳ août, où les budgets sont souvent serrés, l’idée de payer une seule fois pour accéder à ChatGPT-4, Claude 3, Gemini Pro ou Midjourney devient particulièrement pertinente. C’est tout l’intérêt de cette offre Pro lifetime : pour moins de 27 €, vous débloquez un accès à vie à un panel d’outils premium normalement facturés au prix fort.

Côté usage, 1min AI s’organise en « studios » thématiques (texte, image, vidéo, audio…), chacun intégrant plusieurs moteurs que vous pouvez sélectionner selon vos besoins. Que vous souhaitiez rédiger un article avec GPT‑4, traduire un document avec Gemini ou créer un visuel avec DALL·E ou Leonardo AI, tout se fait au sein d’une interface fluide et sans friction. Chaque action consomme des crédits, mais l’enveloppe mensuelle (1 million) est largement suffisante pour un usage soutenu, surtout avec les crédits bonus quotidiens offerts.

Le principal avantage est économique : fini les abonnements multiples et les plateformes à jongler. En revanche, l’accès se fait via l’interface 1min AI, et non les sites natifs des IA, ce qui limite parfois certaines fonctions avancées. Il faudra également prendre un petit temps d’adaptation pour apprivoiser l’interface si vous débutez dans l’univers IA. Mais pour qui veut explorer la création assistée sans engagement mensuel, ce pass à vie tombe à pic, juste avant la reprise de septembre.