Nous sommes le 25 juillet, et les automobilistes s’apprêtent à affronter un week-end classé rouge par Bison Futé. Pour ceux qui prendront la route en août, le moment est parfaitement choisi pour activer une solution simple et redoutablement efficace : le Pass Ulys Télépéage formule Classic. Ce pass vous donne accès aux voies réservées sur toutes les autoroutes de France, sans avoir à sortir votre carte bleue ou faire la queue. Un vrai gain de temps à l’approche des grands chassés-croisés de l’été.

Ce qui rend cette formule encore plus attractive, c’est son mode de facturation : 0 € pendant 12 mois avec le code promo ULYS012, puis 2 € seulement les mois où vous l’utilisez (ou 3,10 € avec la version papier). Vous ne payez rien si vous ne vous en servez pas. Il n’y a aucun engagement, ni frais de mise en service, et vous pouvez résilier à tout moment. La facture électronique permet en prime de suivre ses trajets et ses dépenses en un coup d’œil via l’application mobile dédiée.

Le Pass est également compatible avec plus de 1 000 parkings partenaires, et propose des options internationales : +2 € par mois utilisé en Espagne ou au Portugal, +2,40 € en Italie. À prévoir : 4,90 € de frais d’envoi et 15 € en cas d’inactivité pendant 14 mois consécutifs. Mais pour les vacanciers d’août, cette formule est une évidence : elle vous évite les bouchons, sans grever votre budget.