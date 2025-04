La serrure connectée incluse dans cette offre permet de verrouiller et de déverrouiller une porte à distance, via l'application Verisure. Cette fonctionnalité peut s’avérer utile dans plusieurs situations concrètes du quotidien : par exemple, lorsqu’un enfant rentre plus tôt que prévu, il est possible de lui ouvrir la porte à distance, sans avoir besoin de se déplacer ni de confier un trousseau de clés. Elle permet aussi de vérifier en un coup d’œil si la porte est bien fermée, même en étant en déplacement ou en vacances. Ce système est couplé au reste de l’alarme Verisure, ce qui permet d’obtenir une vision centralisée et cohérente de la sécurité du logement. Une technologie anti-crochetage est intégrée à l'appareil, et déclenche l'alarme immédiatement si un cambrioleur tente de violer l'accès à votre domicile.