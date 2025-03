Toujours plus compactes et polyvalentes, les batteries externes sont un outil indispensable, en particulier durant les beaux jours, où les journées se rallongent. Amazon l'a bien compris, et c'est pourquoi le géant américain a proposé des promos chocs sur les batteries externes durant ses ventes flash de printemps ! Malheureusement, l'évènement prend fin ce soir à minuit. Si vous n'en avez pas profité, voici les 7 meilleures offres à saisir avant la clôture.