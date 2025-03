Ce week-end, Amazon multiplie les ventes flash, notamment sur les aspirateurs robots, les PC portables et les écrans PC, avec des remises allant jusqu'à -60 %. Les produits d’hygiène, tels que les brosses à dents électriques, les rasoirs électriques et les épilateurs à lumière pulsée, bénéficient également de réductions pouvant atteindre -40 %. Enfin, les matelas, les accessoires PC (claviers, souris, webcams) et les chaises de bureau figurent parmi les catégories les plus remisées.