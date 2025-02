Les équipements Verisure sont conçus pour une installation sans fil, facilitant leur mise en place sans nécessiter de travaux complexes. Cette dernière est réalisée par les équipes de la marque, après l'établissement d'un devis pour déterminer le nombre de caméras ou de détecteurs à installer. Il est tout à fait possible d'ajouter par la suite de nouveaux matériels.

Les solutions Verisure offrent une protection contre les intrusions grâce à des détecteurs de mouvement et des capteurs d'ouverture. Parallèlement, des détecteurs de fumée connectés sont intégrés pour alerter en cas de départ de feu, renforçant ainsi la sécurité globale du domicile ou de l'entreprise. Des caméras Arlo sont également proposées pour surveiller les allées et venues dans et à proximité de votre domicile. Ces caméras connectées sont reliées à votre smartphone pour que vous puissiez vous rassurer en accédant au flux en direct depuis votre lieu de vacances.

Le système Verisure inclut aussi un lecteur de badges intelligents, éliminant la nécessité de mémoriser des codes complexes. Chaque badge est associé à un utilisateur spécifique, permettant de suivre les entrées et sorties et d'assurer un contrôle d'accès efficace. Une application mobile Verisure vous permet en outre de vérifier l'état des détecteurs, et d'activer le système de surveillance à distance.