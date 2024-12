Le Google Pixel 8a est un smartphone de milieu de gamme qui se distingue par ses performances solides et ses fonctionnalités avancées. Équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz, il offre une expérience visuelle fluide et immersive. Sous son design épuré, le Pixel 8a intègre le processeur Google Tensor G3, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, assurant une utilisation réactive et efficace au quotidien.



Côté photographie, le Pixel 8a est doté d'un double capteur arrière, avec un capteur principal de 64 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx, permettant de capturer des images détaillées et lumineuses. La caméra frontale de 13 Mpx garantit des selfies de qualité. La batterie de 4 492 mAh offre une autonomie confortable, et la compatibilité avec la charge rapide assure une recharge efficace. De plus, le Pixel 8a bénéficie de 7 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, garantissant une longévité logicielle appréciable.



À l'occasion du Black Friday, Boulanger propose le Google Pixel 8a à 399,99 € au lieu de 550,99 €, soit une réduction de 27 %. Cette offre représente une opportunité intéressante pour acquérir un smartphone performant à un prix compétitif.