La Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 est une tablette polyvalente équipée d'un écran de 10,4 pouces offrant une résolution de 2000 x 1200 pixels, idéale pour le divertissement et la productivité. Elle intègre un processeur Snapdragon 720G, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via une carte microSD jusqu'à 1 To, assurant des performances fluides pour le multitâche et le stockage de vos fichiers.



Le pack inclut également un clavier détachable, transformant la tablette en un outil de travail efficace, facilitant la saisie de textes et la gestion de vos tâches professionnelles. De plus, le S Pen inclus offre une expérience d'écriture naturelle, idéale pour la prise de notes et le dessin.



Actuellement proposé à 299 € au lieu de 399 € pour le Black Friday, ce pack représente une opportunité intéressante pour acquérir un dispositif complet à un prix avantageux.