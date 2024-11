Parmi les caractéristiques à retenir sur ce modèle, on peut citer le dos de la chaise entièrement flexible pour s'adapter à vos mouvements et à votre position, tout en conservant un excellent maintien du dos. L'appui-tête est, lui aussi, complètement réglable pour s'avancer vers votre tête ou au contraire vous laisser de l'espace entre le dossier et votre crâne.

Les accoudoirs 4D sont réglables de haut en bas et sur les côtés, ainsi que sur la longueur pour vous permettre d'étendre les bras lors de vos phases de repos, quand ces derniers ne sont pas posés sur le bureau. Le matériau en maille permet enfin de faire circuler l'air et d'éviter la formation de sueur, tout en proposant un design élégant, moderne et très épuré.