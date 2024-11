Parmi les appareils les plus populaires et les plus utilisés pour écouter de la musique en ville, on retrouve les écouteurs sans-fil, comme les AirPods d'Apple, les Galaxy Buds de Samsung ou encore les modèles de Google, de Xiaomi ou encore de Huawei. Ces écouteurs sont appréciés pour leur confort et leur simplicité d'emploi. Il suffit de les sortir de leur boitier, de les placer dans les oreilles, et la musique démarre. Pas de câble qui pendouille, pas de branchement à effectuer, tout passe par le Bluetooth de son smartphone.

Les écouteurs sans-fil disposent désormais de technologies de pointe, comme la réduction de bruit active. Avec des micros placés dans les appareils, les écouteurs peuvent supprimer le bruit ambiant pour s'isoler dans une bulle de musique, sans entendre le moteur de l'avion ou du bus, les passants qui discutent ou les voitures qui roulent à côté. Ces écouteurs proposent aussi le son spatial, un rendu audio à 360° qui vous immerge dans le morceau. Les instruments ne sont plus à droite et à gauche, mais tout autour de vous. Le son est plus vivant sur les nouveaux morceaux, et de nombreux classiques sont remastérises aujourd'hui en son spatial pour les redécouvrir sous un tout nouveau jour.