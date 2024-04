Samsung Galaxy Watch4 : l'excellente montre connectée a rarement été aussi abordable

Retrouvez cette offre aujourd'hui chez Amazon, et dépêchez-vous, car il se peut qu'elle ne reste plus très longtemps. Il s'agit d'une réduction de 40% sur la Samsung Galaxy Watch4 Bluetooth, version 40 mm, noire, qui coûte de base 229,99 €. Aujourd'hui, vous pouvez la commander pour seulement 138,69 €. Une offre accompagnée de la livraison gratuite et rapide puisque vous pouvez l'avoir dans votre boîte aux lettres dès le lendemain de votre commande.

Pour en revenir à la Samsung Galaxy Watch4, il s'agit donc d'une montre connectée fonctionnant au mieux avec les smartphones Android, auxquels elle se connecte en Bluetooth. Cette connexion permet un échange de données dans les deux sens.

Par exemple, la montre envoie toutes vos données d'activités sportives à l'app Samsung Health sur le smartphone pour que vous suiviez vos progrès et vos kcal brûlées en temps réel.